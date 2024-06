Stoß von Steinerner Brücke: Prozess gegen 29-Jährigen beginnt

Weil er einen Syrer von der Steinernen Brücke in Regensburg gestoßen haben soll, muss sich von heute an ein 29-jähriger Deutscher vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord sowie eine "ausländerfeindliche Gesinnung" vor und stuft ihn als allgemeingefährlich ein. Der Angeklagte sei aufgrund einer psychischen Erkrankung jedoch schuldunfähig, so die Behörde.

Opfer telefonierte mit Mutter

Das 20 Jahre alte Opfer war bei dem Vorfall im Oktober 2023 fast sieben Meter tief gestürzt, auf Stein aufgeschlagen und schwer verletzt worden. Er leidet laut Anklage noch heute an den physischen und psychischen Folgen.

Der Syrer hatte auf der Brüstung der Steinernen Brücke gesessen und mit seiner Mutter telefoniert. Der Beschuldigte kam vorbei und habe ihn völlig überraschend in die Tiefe gestoßen, so die Anklage. Die beiden Männer kannten sich nicht.

Hinweise auf Nazi-Gedankengut gefunden

Die Staatsanwaltschaft geht von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Nach der Tat soll der Angreifer unbeeindruckt über die Brücke flaniert sein und einem Polizeibeamten in Zivil gegenüber den Hitlergruß gezeigt haben.

Bei den Ermittlungen seien in den Handydaten des Ambergers Hinweise auf nationalsozialistisches Gedankengut gefunden worden. Das Urteil des Landgerichts Regensburg wird in rund zwei Wochen erwartet.