Mit Leberkas durch die Nacht: Der Kult-Imbiss für Partygänger

Abiball-Gäste kommen zum Leberkas-Imbiss

"Das ist der beste Leberkas ever", schwärmt einer der vielen Kunden, die sich an diesem Abend bei Karls Leberkas einen Mitternachtssnack gönnen. Extra mit dem Rad ist er hergekommen. Er reiht sich genauso in die Schlange, wie gleich mehrere Gäste im Anzug und Ballkleid. Verwunderte Blicke, dann die Erklärung: Das Catering am Abiball hat versagt, jetzt versorgen sie sich hier mit Leberkas.

Leberkas kommt von regionalen Lieferanten

Der Leberkas bei Karls kommt vom regionalen Metzger nur wenige Kilometer entfernt. Der bezieht das Fleisch von heimischen Bauernhöfen. Künstliche Zusätze oder Geschmacksverstärker gibt es nicht. Das erklärt auch den Preis: Zwischen vier und 6.90 Euro kosten die Leberkas-Kreationen in der Semmel.

Auch mal ungewöhnliche Leberkas-Kreationen

Im Zwei-Mann-Team wird im Akkord gearbeitet – einer schneidet die Semmeln auf und gibt Soße drauf, der andere belegt und kümmert sich um die Bestellungen. Die auch mal sehr außergewöhnlich ausfallen können, erzählt Serviceleiter Chris. "Das Übelste, was ich mal erlebt hab', war einer, der wollte jede Scheibe Leberkäs in der Semmel und immer eine Scheibe Käse dazwischen, noch einen Kaspressknödel obendrauf, dazu Pulled Pork und Schmorzwiebeln und Sauerkraut. Praktisch alles, was wir haben, in einer Semmel. Das war ein Gerät mit wahrscheinlich eineinhalb Kilo Leberkas drin. Das Coole war, er ist rausgegangen, hat's gegessen, kam nach 20 Minuten wieder und hat sich nochmal eine Semmel geholt."

Weihnachten im Kult-Imbiss

Hunger haben auch zwei neue Kunden. Sie bezeichnen sich selbst als Stammkunden. Sogar Weihnachten haben sie zusammen im "Karls Leberkas" gefeiert. "Ich glaub’, das war der Beginn dieser ganzen Liebesgeschichte, die mittlerweile das fünfte Jahr währt."

Sieg bei Fußball-EM wirkt sich auf Leberkas-Hunger aus

Während draußen geratscht und gefeiert wird, herrscht drinnen im Laden Hochbetrieb. Eine Leberkässemmel nach der anderen wandert über den Tresen. Am Ende der Nacht werden es um die 300 sein. Das gewonnene Deutschlandspiel gegen Dänemark bei der Fußball-EM treibt die Kunden ins Geschäft. "Der Erfolg der Sportmannschaften wirkt sich tatsächlich auf den Andrang auf den Leberkas aus", erzählt Chris. Wenn Landshuter Vereine, die deutsche Fußballmannschaft oder der FC Bayern gewinnen, dann kommen mehr Menschen. Wenn verloren wird, gehen lieber alle schnell nach Hause, so Chris.