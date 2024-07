Kimmich nach EM-Aus: "Diesmal waren wir ein Team"

Das Aus fühle sich aber ganz anders an, als das bei der WM 2022 in Katar: "In Katar war es ein Versagen von uns. Man hat gemerkt, dass wir nicht an einem Strang gezogen haben, wir waren kein Team. Das war in diesem Jahr ganz, ganz anders." Der Teamspirit sei "unglaublich" gewesen, "deshalb ist die Enttäuschung jetzt vielleicht auch noch größer als bei den anderen Turnieren", so der Münchner.

Ähnlich sah es Niclas Füllkrug, der nach dem Aus eine "große Leere" empfand: "Es ist traurig, dass es vorbei ist. Wir hatten Euphorie und ein Gemeinschaftsgefühl. Es wird von Sekunde zu Sekunde gerade härter, das zu realisieren", sagte der Dortmunder.