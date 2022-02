Hommage an einen Gaumenkitzler: Kult. Kultur. Gut. Leberkas

"Man schleicht durch eine Stadt und Straße und Unterzucker droht - und dann eine Leberkässemmel! Die Rettung und Erfüllung aller Sehnsüchte und was man halt so braucht. Und dann isst man die viel zu schnell und zu viel und dann ist unweigerlich der Absturz vorprogrammiert. Also ich habe immer das Gefühl, das stimmt medizinisch wahrscheinlich überhaupt nicht, als würde unter der Bauspeicheldrüse so ein Vakuum entstehen, wie wenn man so träumt, dass man das Abitur verschlafen hat oder man langt neben sich und der Rucksack ist geklaut mit allem. Also das kann leicht passieren, also mir bei der Leberkässemmel. Aber man ist nicht so lernfähig. Das ist ja diese verhängnisvolle Dialektik zwischen Verheißung und Absturz."