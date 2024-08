Mit Handicap auf Volksfeste: Wie barrierefrei sind sie?

Kein Volksfest ist barrierefrei

Für die Barrierefreiheit auf dem Gäubodenvolksfest setzt sich der Behindertenbeirat der Stadt Straubing ein. Doch ein wirklich barrierefreies Volksfest, das wird es laut ihm nie geben. Auch nicht in Straubing, so der stellvertretende Vorsitzende Ralph Zimmerhansl. Barrierefrei bedeutet laut ihm, dass nicht nur, wie so häufig, auf Rollstuhlfahrer geachtet wird, sondern unter anderem auch auf Epileptiker, Autisten, Geh- und Sehbehinderte sowie blinde Personen.

Doch das klappt auf Volksfesten nicht. Um ein Volksfest wirklich barrierefrei zu gestalten, also für alle Menschen nutzbar und auffindbar, müsste man laut Ralph Zimmerhansl unter anderem "Bodenindikatoren, also diese Noppen und Rippen verlegen, müsste kontrastreich gestalten." Das sei auf Volksfesten nicht machbar.

Volksfeste für Rollstuhlfahrer gut ausgelegt

Für Rollstuhlfahrer wiederum sind Volksfeste, wie das Gäubodenvolksfest in Straubing, gut ausgerüstet. So haben in Straubing alle Bierzelte rollstuhlgerechte Zugänge und Sitzplätze. Es gibt auf dem Volksfest und der Ostbayernschau insgesamt sieben behindertengerechte Toiletten, davon eine mit Personenlifter und Pflegeliege. Beim Bayerischen Roten Kreuz können gehbehinderte Personen sich für ihren Besuch auch Rollstühle leihen. Ein Angebot, dass sich der Behindertenbeirat Straubing von einem Volksfest in Würzburg abgeschaut hat, so Juliane Eigner, Vorsitzende des Behindertenbeirats Straubing.

Riesenrad mit breiterem Gondeleingang

Die Betreiber des Riesenrads Willenburg haben zwei Gondeln, die auch mit Rollstühlen oder Krankenbetten befahren werden können. Das Riesenrad wird auch auf der Wiesn in München oder Festen in Regensburg und Rosenheim aufgestellt.

Familie Friedl zieht positives Fazit

Und genau dahin geht es am Ende des Tages auch für Familie Friedl. Sie ziehen ein positives Fazit in Sachen Barrierefreiheit: "Sie versuchen, gut mitzudenken, habe ich den Eindruck, zumindest für Rollstuhlfahrer. Ich finde, wir haben einen guten Nachmittag gehabt", so Kathrin Friedl.

Am Ende des Tages sind alle geschafft von der Hitze, der Geldbeutel ist fast leer, doch die Kinderherzen von Leni und Romi, die sind nach dem Volksfestbesuch voll. Die beiden Geschwister ziehen ein Fazit: "Der Tag war eine 100 von 10!"