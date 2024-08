Zwei Männer verprügeln Obdachlosen eine halbe Stunde lang

Zwei schwer alkoholisierte Männer haben am Sonntagmorgen im unterfränkischen Aschaffenburg mindestens eine halbe Stunde auf einen 48-Jährigen ohne festen Wohnsitz eingeschlagen und eingetreten. Zudem sollen sie die Tat mit ihren Smartphones gefilmt haben, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Bei den mutmaßlichen Tätern handele es sich um einen 20- und einen 21-Jährigen mit jeweils festem Wohnsitz im Raum Aschaffenburg, wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage berichtete.

Anwohner alarmiert Polizei

Gegen 6.25 Uhr war am Sonntag ein Anruf eines Anwohners aus der Suicardusstraße bei der Einsatzzentrale eingegangen, weil dieser Hilferufe eines Mannes gehört habe. Polizeistreifen konnten dann zwei Männer auf frischer Tat daran hindern, weiter auf den am Boden liegenden Mann einzuschlagen.

Die beiden mutmaßlichen Täter, deutsche Staatsangehörige, wurden festgenommen. Ihnen sei Blut abgenommen worden, außerdem seien die Handys beschlagnahmt worden. Später hätten sie die Nacht in der Haftzelle der Polizei verbracht. Jetzt befinden sie sich in Untersuchungshaft. Es bestehe der dringende Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung, hieß es.

Opfer im Krankenhaus

Das 48-jährige Opfer war den Angaben zufolge kaum ansprechbar und kam stationär ins Krankenhaus. Der Mann sei unter anderem am Kopf verletzt worden. Der Polizeisprecher erklärt weiter, dass der genaue Tatablauf noch Gegenstand der Ermittlungen ist.

Die Polizei habe insbesondere aktuell keine Kenntnis, ob diese Videoaufnahmen auch online gestellt worden, so der Sprecher auf BR-Anfrage. Wenn dem so wäre, hätte das Präsidium auf jeden Fall darauf hingewiesen, solche Aufnahmen nicht in den sozialen Medien zu teilen. Die Smartphones waren demnach bei der Durchsuchung der Männer gefunden worden.

Mit Informationen von AFP