Gäubodenvolksfest in Straubing ist offiziell eröffnet

Authentisches Fest mit Tradition und Funktion

Hubert Aiwanger bezeichnet das Straubinger Gäubodenvolksfest als das "authentischste bayerische Volksfest der Welt". Er wünscht dem diesjährigen Fest, "dass die Tradition beibehalten wird, dass das Volksfest authentisch bleibt, dass die Leute hier gerne hergehen, dass sie hier in Frieden feiern können und glücklich anschließend wieder zur Arbeit gehen können."

Für Christan Bernreiter (CSU) war das Halten der Eröffnungsrede eine besondere Ehre, denn er ist gebürtiger Straubinger. "Ich wünsch' mir, dass wir gesellig beieinander sitzen, dass die Gesellschaft wieder zusammenwächst. Das ist sehr wichtig. Deswegen haben solche Feste Tradition und das ist eine wichtige Funktion."

In den Reden spiegelte sich der Wunsch wider, die positiven Dinge in der Gesellschaft wieder stärker in den Blick zu nehmen, nicht immer nur das negative zu sehen.

Elf Tage Ausnahmezustand

Für die Straubinger ist das Volksfest die 5. Jahreszeit. Insgesamt elf Tage lang bis zum 19. August wird in den sieben Festzelten, mit 130 Attraktionen und Fahrgeschäften gefeiert. In den restlichen Festtagen folgen Highlights wie der Kinder- und Familientag am 12. und 19. August oder die Lampionfahrt und das Fackelschwimmen auf der Donau am 13. August. Erwartet werden wieder mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher.