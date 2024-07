"Sehr happy": Baumaßnahmen auf Willibaldsburg abgeschlossen

Nächste Bauarbeiten am Museum

Doch mit den Arbeiten sind noch nicht alle Baustellen erledigt. In einem nächsten Schritt soll der Teil der Burg renoviert werden, in dem die Museen untergebracht sind. Wann dort die Bauarbeiten starten, ist aber noch unklar, weil noch nicht feststeht, wo die Museen solange untergebracht werden. Ministerpräsident Söder sicherte das Geld für die Baumaßnahmen allerdings zu.

Burg ist Wahrzeichen der Stadt Eichstätt

Die Willibaldsburg stammt aus dem späten 14. Jahrhundert und war bis 1725 der Sitz der Eichstätter Fürstbischöfe, bis diese in die Residenz in der Stadtmitte umzogen. Die Burg zählt heute zu den herausragenden Zeugnissen des süddeutschen Frühbarocks. Heute befinden sich das Jura-Museum mit den bekannten Fossilien, wie des Urvogels und das Ur- und frühgeschichtliche Museum in der Burganlage.