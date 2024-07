"Mein Körper gehört mir": Kinder vor sexueller Gewalt schützen

Ein Klassenzimmer an der Friedrich-Wanderer-Grundschule in Nürnberg hat sich in ein Theater verwandelt. Das erste Stück beginnt harmlos: Ein Nachbar, der ein guter Tennisspieler ist, schenkt einem Jungen einen Tennisschläger und will ihm Tipps geben. Doch beim Üben fasst er dem Jungen mehrfach an den Po. Szenenwechsel: In einem Bus legt ein Fremder einfach seinen Arm um die Schulter eines Kindes und bedrängt es. Ein gebrülltes "Nein!", lässt den Fremden vom Stuhl kippen – zur Freude der Kinder der 4. Klasse.

Ein lautes "Nein"

"Theater ist ein Mittel, das ganz unmittelbar in den Bauch trifft. Die Kinder sind sofort involviert und können mitfühlen", sagt Theaterpädagogin Christine Maaß vom Präventionsprojekt "Mein Körper gehört mir". Jede Szene wird mit den Schülern besprochen. Die Kinder sind mit voller Aufmerksamkeit dabei: "Ich find’s gut. Wenn es einem nicht gefällt, dann sagt man laut 'Nein'", sagt einer der Schüler. Aber einige geben zu, dass sie sich eher nicht getraut hätten, so laut Nein zu rufen. Häufig erstarren Kinder in solchen Situationen. Umso wichtiger sei es, mit den Eltern über das Erlebte zu sprechen.

Kinder haben keine Schuld

Drei Mal besuchen die Theaterpädagogen die gleiche Schulklasse. Die Theaterstücke werden dabei immer intensiver. Es geht um sexuelle Gewalt und Missbrauch im Internet, im engen Umfeld und auch in der Familie. Hilfe können Kinder da zum Beispiel auch bei der Nummer gegen Kummer finden, sagt Theaterpädagoge Burak Uzun. Die Nummern verteilen sie an die Schüler. "Wichtig ist, dass die Kinder keine Schuld tragen. Das muss jedem klar sein", betont Uzun. Niemand soll aus Angst vor Ärger schweigen.

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass in Deutschland bis zu eine Million Kinder und Jugendliche bereits sexuelle Gewalt erfahren haben. Statistisch sind das ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse.

Auch Lehrer sensibilisiert

Auch die Lehrer an der Friedrich-Wanderer-Schule sind sensibilisiert und wissen, wie sie bei einem Verdachtsfall vorgehen. "Wir arbeiten dabei eng mit unseren Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, die wir hier an der Schule haben, zusammen", berichtet die Klassenlehrerin Elsa Lanius. Im Unterricht arbeitet Lanius mit ihren Schülern nun auch mit den Materialien, die das Theaterprojekt zur Verfügung stellt, weiter.

Das Projekt "Mein Körper gehört mir" wird vom Verein "Menschen gegen Kindesmissbrauch e.V." unterstützt. Der Verein übernimmt für die Schulen die Kosten.