Viel Würdigung und etwas Kritik: Angela Merkel wird 70

5.860 Tage. So lange war Angela Merkel Deutschlands Kanzlerin. Seit dem Dezember 2021 ist sie es nicht mehr. Was fällt einem rund zweieinhalb Jahre später noch sofort ein aus der "Ära Merkel"? Also außer bunten Blazern und der "Merkel-Raute" – jener Handgeste, die zum Erkennungszeichen der Kanzlerin wurde.

Da sind auch noch zwei Sätze aus jeweils drei Worten: "Wir schaffen das", ihr Appell an die Deutschen in Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation, und "Sie kennen mich". Mit dem letztgenannten Satz, ausgesprochen im TV-Duell gegen SPD-Mann Peer Steinbrück im Bundestagswahlkampf 2013, wollte Merkel dem Wahlvolk Verlässlichkeit signalisieren. Die Botschaft: Bei dieser Kanzlerin sei man in guten Händen, man wisse, wofür sie stehe.

Politische Pragmatikerin

Nun zu ihrem 70. Geburtstag wird von Weggefährten und Beobachtern teils das Bild einer Politikerin Angela Merkel gezeichnet, die man in ihrer langen Zeit an der Macht vielleicht doch nicht so genau kennengelernt hat. Von Merkel als Rätsel ist die Rede und erinnert wird daran, wie sie politische Positionen veränderte, teils in regelrechten Kehrtwenden wie zum Beispiel beim Atomausstieg.

Angela Merkel war eine Politikerin mit einem meist guten Gespür für die Stimmungen im Lande, für das politisch Machbare. Aus dem 1991 geführten und berühmt gewordenen Interview mit Günter Gaus (Link auf YouTube) stammen Merkel-Sätze, mit denen sich der spätere Politik-Stil als Kanzlerin erklären lässt: "Anpassung ist auch selbstverständlich Teil meines Lebens gewesen", erinnert sich Angela Merkel damals an das Leben in der DDR und sie sagt, Widerspruchsgeist sei nicht eine ihrer vorwiegenden Eigenschaften.

Würdigungen zum Geburtstag

Zum Geburtstag wird das Wirken Merkels nun von vielen gewürdigt. Ein "Vorbild und Markenzeichen unserer Demokratie" nennt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die ehemalige Kanzlerin und der SPD-Politiker erinnert daran, dass Merkels nun 70 Lebensjahre zur Hälfte in die Zeit der deutsch-deutschen Teilung fallen und zur Hälfte in die Zeit nach der Wiedervereinigung.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gratuliert Merkel zu einer großen Lebensleistung und der CSU-Vorsitzende nennt die ehemalige Chefin der Schwesterpartei CDU "die bedeutendste lebende politische Persönlichkeit in Deutschland". Söder erinnert aber auch an die Differenzen, die es zwischen Merkel und der CSU während der Flüchtlingskrise 2015 gab.

Aus der CDU kommt auch Kritik

Solche kritischen Nebentöne rund um den Merkel-Geburtstag kommen auch von anderen Unionspolitikern. Ihr Parteifreund und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sagt rückblickend, Merkel habe in der ersten Hälfte ihrer Zeit als Bundeskanzlerin viel erreicht, und er nennt wirtschaftlichen Aufschwung als Beispiel. Spahn übt aber auch deutliche Kritik sowohl an Merkels Kurs in der Flüchtlingskrise als auch an ihrem Umgang mit Russland und ihrer Entscheidung zum Atomausstieg. In allen diesen Punkten würde die Union mit dem Wissen von heute anders entscheiden, glaubt Jens Spahn.

Das Verhältnis zwischen der CDU und ihrer ehemaligen Vorsitzenden ist kein unkompliziertes. Mit Friedrich Merz führt nun ein Merkel-Kritiker die Partei. Den CDU-Ehrenvorsitz lehnte die Ex-Kanzlerin ab. Parteitagen bleibt sie fern. Zu Merkels Politik der Mitte geht die CDU mit ihrem gerade beschlossenen neuen Grundsatzprogramm auf Distanz. Den runden Geburtstag Merkels will die CDU mit einem Empfang im September würdigen.

Bald erscheint Autobiografie

Angela Merkel hat die neue politische Linie ihrer Partei nicht kommentiert. Sie hält sich aus dem politischen Tagesgeschäft raus. Die Bilanz ihrer Zeit als Spitzenpolitikerin wird Merkel aber wohl nicht nur anderen überlassen. Im Spätherbst soll ihre Autobiografie erscheinen. Der Titel: "Freiheit: Erinnerungen 1954 – 2021". Das Bild für das Buchcover ist schon bekannt. Merkel trägt einen blauen Blazer.