Lauterbachs umstrittener Plan: Apotheken ohne Apotheker

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA, hat extremen Widerstand gegen den Entwurf der Apotheken-Reform angekündigt. Das Bundesgesundheitsministerium wolle eine "Apotheke light".

Das Ministerium kontert und spricht davon, mit dem Gesetz die Arzneimittelversorgung auch in Zukunft sicherstellen zu wollen. Einige Politiker sprechen davon, dass Apotheken zur reinen Abgabestelle verkommen würden. Eine Abstimmung im Kabinett am heutigen Mittwoch wurde verschoben. Doch schon im Januar 2025 soll das neue Gesetz in Kraft treten.

Apotheker laufen Sturm gegen Lauterbachs Pläne

Seit Jahren zeichnet sich das Bundesgesundheitsministerium durch eine hohe Frequenz an neuen Gesetzen aus. Das war bereits unter Jens Spahn (CDU) der Fall und hat sich mit Karl Lauterbach (SPD) nicht geändert: Medizinforschungsgesetz, Versorgungsstärkungsgesetz, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz, Gesundes-Herz-Gesetz und jetzt das Gesetz für eine Apothekenhonorar- und Apothekenstrukturreform (externer Link). Schon am Tag der Veröffentlichung des Entwurfs liefen Apotheker- und Hausärzteverbände Sturm. Die Apotheker sehen ihren Beruf und die Versorgung von Patienten in Gefahr.

Apotheker soll im Notfall per Video zugeschaltet werden

Geht es nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll es demnächst die Apotheke weitgehend ohne Apotheker geben. Die pharmazeutisch-technischen Assistenten, PTAs, sollen den Pharmazeuten ersetzen. Hätten sie Fragen, dann könnten sie sich per Videoschaltung an einen diensthabenden Apotheker wenden, so die Pläne. Und das, so der Apothekerverband Nordrhein, wo es bei 50 Prozent der Rezepte Probleme in Bezug auf Unverträglichkeiten, Wechselwirkungen oder Lieferproblemen gebe und hier dringend die Expertise eines Pharmazeuten gefragt sei.

Der Apotheker müsse lediglich acht Stunden in der Woche persönlich anwesend sein, so die Pläne. Sie tragen aber trotzdem die volle Verantwortung für den Betrieb. Auch für Patienten bedeutet das Nachteile, denn: Apotheker müssen Rezepturen, die in der Apotheke hergestellt werden, überprüfen. Nur sie dürfen Betäubungsmittel abgeben. Darunter fallen auch beispielsweise ADHS-Medikamente und bestimmte Schmerz- oder Krebsmittel. Das würde in Zukunft bedeuten: Wer ein spezielles Medikament braucht, muss einen Termin in der Apotheke vereinbaren.

Assistenten sollen Medikamente ausgeben: Verband lehnt ab

Der Bundesverband PTA (pharmazeutisch-technische Assistenten) hat reagiert: "PTA sind kein billiger Ersatz." Und weiter heißt es: "Eine Apotheke leiten, mit Ausnahme einer wöchentlich 8-stündigen Anwesenheit eines Apothekers, einer Apothekerin, steht für uns nicht zur Diskussion." Und sie wollen auch nicht zu einer Ausgabehilfe für Medikamente in geplanten Abgabestellen werden.

Der Minister degradiere sie zu besseren Verkäuferinnen und Verkäufern. Außerdem, so gibt der Bayerische Apothekenverband zu bedenken: "Wo bekommt man das ganze Personal her? Wir haben ja bekanntermaßen schon jetzt massiven Personalmangel an PTAs in Apotheken."