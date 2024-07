Senioren in (zu) großen Wohnungen: Verkleinern, nein danke?

Ein Umzug ist anstrengend – kann sich aber lohnen

Klar ist: Ein Umzug nach Jahrzehnten, auch wenn er aus freien Stücken geschieht, ist anstrengend und erfordert Mut. Schon das Aussortieren fällt vielen Menschen nicht leicht, das Kistenpacken, das Zurücklassen von Routinen. Auch das Einleben nach einem Umzug braucht Zeit: Je nachdem, wie weit die neue Bleibe entfernt ist, landet man in einem völlig neuen Umfeld.

Trotzdem gibt es ältere Menschen, die den Schritt wagen und "sich verkleinern". Im "Tagesgespräch" schilderte eine Anruferin, wie sie ihr Haus dem Sohn und dessen Kindern überlassen hat – und mit ihrem Mann jetzt auf dem gleichen Grundstück in einem neu gebauten Häuschen wohnt. Ein anderer Anrufer erzählte, dass er und seine fünfköpfige Familie das Wohnhaus der Eltern auf dem gemeinsamen Hof renoviert und übernommen haben – im Tausch für eine 70-Quadratmeter-Wohnung. Lösungen, die innerhalb von Familien mit Immobilienbesitz möglich sind und in denen Senioren trotzdem in der gleichen Umgebung bleiben.

In den Städten bleibt der Wohnungstausch schwer

In den Städten, wo viele zur Miete wohnen, wird der Mangel an bezahlbarem Wohnraum erst mal bleiben. Unverändert drängen viele junge Menschen in die Ballungszentren, dazu sind ältere Menschen länger fit als früher und können länger selbstständig wohnen. Neumieten sind deutlich höher als Altmieten, neue Mietwohnungen haben oft Luxus-Charakter und sind unerschwinglich teuer.

Das Thema Wohnungstausch sei komplex und lasse sich in der Praxis nur relativ schwer umsetzen, sagt Monika Schmid-Balzert, Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbunds in Bayern, auf BR24-Anfrage. Viele ältere Menschen würden aus emotionalen Gründen einen solchen Tausch gar nicht wollen. Schmid-Balzerts Vorschlag: Im Neubau mehr flexible Grundrisse bauen, also nicht alle Wände mauern. "Dann kann ein Zimmer leichter mal einer anderen Wohnung zugeschlagen werden, zum Beispiel wenn bei einer Familie die Kinder ausgezogen sind und die Eltern weniger Platz brauchen."

Im Kleinen gegensteuern will die Wohnungsgenossenschaft in München-Sendling, in der mancher Senior alleine in einer großen Vierzimmer-Wohnung lebt. Das Angebot der Genossenschaft: Wer eine große Wohnung freimacht und dafür in eine deutlich kleinere zieht, zahlt weiter den Quadratmeter-Preis, der im viele Jahre alten Mietvertrag vereinbart ist. Dazu kommt eine einmalige Umzugspauschale von 500 Euro – und das Angebot, in eine Erdgeschoss-Wohnung oder in eine Wohnanlage mit Aufzug zu wechseln.