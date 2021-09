Marienplatz: Tourist bei Aufbau-Arbeiten zur IAA schwer verletzt

Schwerer Unfall am Montag bei den Aufbau-Arbeiten zur IAA Mobility am Münchner Marienplatz. Ein 77-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen war aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Fuß unter eine mobile Arbeitsbühne geraten.

Mit sieben Tonnen über den Fuß gefahren

Beim Hantieren bemerkte der 65-jährige Arbeiter nicht, dass sich der Tourist zu nahe an seinem Arbeitsgerät befand. Ein in der Situation laut Polizei erforderlicher Einweiser war nicht anwesend. In der Folge fuhr der 65-Jährige mit der knapp sieben Tonnen schweren Arbeitsbühne über den Fuß des 77-Jährigen.

Zahlreiche Brüche am Fuß

Dieser musste mit multiplen Brüchen am linken Fuß ins Krankenhaus gebracht werden. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Nach jetzigem Ermittlungsstand befand sich der Arbeiter mit der mobilen Scherenarbeitsbühne vor dem Rathaus, allerdings außerhalb des für die IAA abgesperrten Bereichs.