Gericht zu IAA-Protestcamp: Kein Zirkuszelt, nur eine Feldküche

Zirkuszelt aufstellen ist nicht erlaubt: Das Protestcamp gegen die IAA Mobility 2021 darf nur unter den bereits bestehenden Auflagen stattfinden. Die Veranstalter des Protestcamps hatten beim Bayerischen Verwaltungsgericht München einen Eilantrag gegen die Auflagen gestellt und unter anderem ersucht, ein Zirkuszelt aufstellen zu dürfen - das Gericht lehnte den Eilantrag weitgehend ab. Einzig der Betrieb einer größeren Feldküche ist nun doch gestattet.

Das Protestcamp ist eine sechs Tage währende Dauerdemonstration gegen die Automesse IAA Mobility auf der Münchner Theresienwiese. Für die Teilnehmer gilt rund um die Uhr ein Alkoholverbot, übernachten darf nur, wer einen 3G-Nachweis hat. Zwischen den Übernachtungszelten muss ein Mindestabstand von drei Metern eingehalten werden.

Zahlreiche Proteste und Aktionen rund um die IAA Mobility

Rund um die Automesse IAA Mobility werden zahlreiche Proteste und Aktionen erwartet. Das Bündnis "Sand im Getriebe" will die Messe am kommenden Freitag mit "Tausenden Menschen" blockieren, und einen reibungslosen Ablauf verhindern, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Zu einer Demonstration und Radsternfahrt des Bündnisses #Aussteigen werden Zehntausende Teilnehmer erwartet. Beobachter rechnen Beobachter mit diversen weiteren Aktionen gegen die Messe.

Die #Aussteigen-Demonstrationen werden von einem breiten Bündnis von Greenpeace, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), den Naturfreunden Deutschland bis zum Fahrradclub ADFC getragen. Die Polizei erwartet bis zu 35.000 Teilnehmer bei der Fahrradsternfahrt und 10.000 bei der Demonstration zu Fuß, beide Aktionen sollen am Samstag gegen 14.30 auf der Theresienwiese enden.