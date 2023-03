Manuela muss sterben – der Alltag in einem Tageshospiz

Auch Passau plant ein Tageshospiz

Insgesamt acht Gäste kann das Tageshospiz in Vilsbiburg (Lkr. Landshut) aktuell betreuen. Pflegekräfte werden dringend gesucht, denn von den Krankenkassen gibt es Vorschriften - jeweils eine Palliativ-Krankenschwester soll für vier Gäste aufkommen. "Es herrscht ein enormer Bedarf", betont Hofbauer. Sie wünscht sich, dass sie in Zukunft noch mehr Gäste aufnehmen kann. Schließlich findet das Konzept des Tageshospizes immer mehr Zustimmung, und auch andere Städte wollen nachziehen.

Der Vorteil liegt darin, dass Angehörige durch das Angebot eines Tageshospizes von der Pflege und den Sorgen um den Erkrankten für einige Stunden entlastet werden können, sagt Willy Knödlseder. Er ist Vorstandsvorsitzender des bayerischen Hospiz- und Palliativverbandes. Passau plant ebenfalls die Gründung eines Tageshospizes, berichtet Knödlseder, der auch Vorsitzender im Passauer Hospizverein ist. Es wurde bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. "Wir bleiben auf alle Fälle dran und hoffen, dass wir das auch in absehbarer Zeit umsetzen können."

Die Angst vor dem Tod

In Vilsbiburg spiegeln die Mosaikfenster des alten Klosters das hereinfallende Licht und tauchen den Gang in warme Rottöne, als Manuela am Nachmittag den Weg nach Hause antritt. Hier fühlt sie sich aufgehoben. Dennoch ist das Thema Tod ein ständiger Begleiter und beschäftigt auch Manuela. "Ja, ich habe Angst vor dem Tod. Weil man nicht weiß - kommt was nach, kommt nichts nach? Bist du dann weg, bleibt was da?" Aufgeben möchte sie nicht – sie kämpft. Mit Tränen in den Augen sagt Manuela Tkatletschek: "Mit jedem Tag habe ich gewonnen."

Dieser Beitrag entstand in der Lehrredaktion Audio/Video des Studiengangs Journalistik und Strategische Kommunikation an der Universität Passau in Zusammenarbeit mit Journalistinnen und Journalisten aus dem BR-Studio Niederbayern/Oberpfalz. Weitere Geschichten über die medizinische Versorgung in Niederbayern finden Sie unter www.br24.de/niederbayern.