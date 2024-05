Lust auf Eis: Wieso sind manche Eisdielen besonders beliebt?

Für Leandro und Fabiano Dela Vedova fangen die Tage in ihrer Eisdiele im Landkreis Regensburg gegen 9 Uhr morgens an. Dann heißt es vorbereiten und den Laden fit für den Tag machen. Feierabend ist dann oft nach Mitternacht. Eröffnet haben sie ihre Eisdiele vor etwa anderthalb Monaten. Und schon jetzt hat sie sich einen Ruf in der Region erarbeitet – und zwar einen sehr guten.

Was ist der Grund für die Beliebtheit?

Ihre Eisdiele in Sinzing ist ein regelrechter Menschenmagnet für die Bewohner und darüber hinaus. Manche Gäste fahren sogar aus Regensburg über zehn Kilometer in den Landkreis, nur um hier ein Eis zu essen. Doch was ist der Grund für die Beliebtheit?

"Wir verkaufen Momente"

Für die beiden Brüder ist es selbstverständlich, dass sie hier nicht nur Eis verkaufen. "Wir verkaufen Momente, wir verkaufen Memore, wir verkaufen Amore", so Fabiano Dela Vedova. Er ist vor 20 Jahren aus Italien nach Deutschland gekommen und hat mit der Eisdiele nun seinen eigenen Weg gefunden. Inspiriert wurde er durch seine Schwiegermutter, die zehn Kilometer weiter auch eine Eisdiele betreibt.

Eisproduktion mit Herz

Fabianos Platz ist vor allem im Eislabor des Ladens, denn er ist hier in Sinzing der Eismacher. Manche Rezepte sind von der Familie weitergegeben und werden von ihm nun weitergeführt. Fabiano erzählt voller Leidenschaft von seiner Arbeit: "Ich weiß, was ich mache. Ich mache das von Herzen und wenn man das so macht, dann macht man keine Fehler."

Sein Bruder Leandro ist der Chef hinter der Theke. Für ihn ist es am wichtigsten, den Leuten mit Freundlichkeit, guter Laune und Herzlichkeit gegenüberzutreten. Denn dann "hat man es geschafft", so Leandro.

60 Cent Gewinn pro Kugel

Auch bei den beiden Brüdern kostet das Eis etwas: 1,80 Euro verlangen die beiden pro Kugel. 30 Cent gehen dabei an die Steuer, 90 Cent für Ausgaben wie Personal oder Strom und 60 Cent bleiben als Gewinn über.

Besucher schmecken das "Amore" im Eis

Doch: Merken die Besucher, wie viel Leidenschaft und Liebe im Eis steckt? Ist das das Geheimnis der Eisdiele? Eine stichprobenartige Umfrage ergibt: Ja. Das Eis schmeckt, der Service stimmt und der Preis ist für viele Normalität.

Das Fazit: Vielleicht schmeckt man in den besonders beliebten Eisdielen die Amore im Eis.