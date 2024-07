Lkw-Unfall auf der A3 bei Neuburg am Inn: Autobahn gesperrt

Es stockt auf der A3 bei Neuburg am Inn in Niederbayern. Die Autobahn ist nach einem Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Österreich für mehrere Stunden gesperrt. Ein Sattelzug war am Morgen von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren.

Sperrung bis in den Nachmittag hinein

Die Polizei rechnet damit, dass sich die Bergungsarbeiten bis in den Nachmittag hinziehen können. Die A3 muss in Fahrtrichtung Österreich auf beiden Fahrspuren komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Passau/Süd ausgeleitet. Die Beamten gehen davon aus, dass es zu einem Rückstau und nicht unerheblichen Behinderungen kommt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es gibt eine Umleitung.

Fahrer leicht verletzt

Der 60 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro.

Am Montag erst hatte es einen schweren Lkw-Unfall auf der A93 bei Weiden gegeben. Dabei wurde ein Mensch getötet.