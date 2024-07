Lkw prallt auf A93 gegen Pannen-Pkw – Fahrer stirbt

Auf der A93 bei Weiden in der Oberpfalz ist es am Montag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Lkw-Fahrer prallte gegen 12.45 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Lastwagen gegen ein Pannen-Auto. Der Lkw mit Tankaufbau sei nach der Kollision ins Schleudern geraten und nach einigen Metern umgekippt, teilte die Polizei mit.

Der 56 Jahre alte Fahrer kam den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle ums Leben. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt.

Leitplanke schützt Insassen des Pannen-Pkw

Die vier Menschen, die vorher in dem Pannen-Pkw unterwegs gewesen waren, blieben unverletzt. Sie standen hinter der Leitplanke. Der Lkw wurde per Kran geborgen. An den Unfall-Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Die Fahrbahn war ab der Anschlussstelle Wernberg-Köblitz für fünf Stunden komplett gesperrt.