Lettenbauer oder Sengl – Bayerns Grüne vor Kampfabstimmung

Gisela Sengl saß zehn Jahre lang für die Grünen im Landtag. Diesen Herbst ist sie überraschend rausgeflogen – und das, obwohl sie den sicher geglaubten dritten Listenplatz der oberbayerischen Grünen innehatte. Bei der anstehenden Vorsitzenden-Wahl hat die als bodenständig geltende Sengl nun ihren Hut in den Ring geworfen.

Sengl, die bodenständige Politikerin

Die 63-Jährige führt einen Bioladen in der Traunsteiner Gegend, redet tiefstes oberbayerisch und will verloren gegangene Wähler im ländlichen Raum wiedergewinnen. In der Stadt komme grüne Politik nach wie vor an, aber auf dem Land? – fragt sie in ihrem Bewerbungsschreiben. Dabei würden viele wichtige Zukunftsfragen auf dem Land entschieden: die Energiewende, die Verkehrswende, die Agrarwende, so Sengl.

Unterstützung erhält sie vom grünen Vizepräsidenten des Landtages, Ludwig Hartmann: "Gisela Sengl vereint Herz und Verstand, kommt vom Dorf, kennt das Land und liebt die Menschen." Hartmanns Ansicht nach macht sie den Grünen ein gutes Angebot, in der Führungsebene eine Lücke zu schließen.