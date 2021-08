Landkreis Berchtesgadener Land: Dienstag wird wieder gelockert

Im Landkreis Berchtesgadener Land gelten ab Dienstag wieder die Regelungen für einen 7-Tage-Inzidenzwert unter 50. Das hat das Landratsamt am Wochenende mitgeteilt. Am Sonntag wurde der Wert von 50 den fünften Tag in Folge unterschritten.

Testpflicht im Landkreis Berchtesgadener Land fällt wieder weg

Der aktuelle 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 48. Ab Dienstag entfallen damit die Testpflicht in der Gastronomie sowie die Testpflicht für Hotelgäste während ihres Aufenthalts. Auch mit den strengeren Kontaktbeschränkungen ist wieder Schluss: Es durften sich nur maximal zehn Menschen aus dem eigenen und zwei weiteren Haushalten treffen, Kinder unter 14 Jahren wurden nicht mitgezählt. Jetzt werden auch zu öffentlichen und Sportveranstaltungen wieder mehr Personen zugelassen.

Landkreis Berchtesgadener Land ist Hin und Her gewöhnt

Als die Corona-Regeln im Landkreis vor einer Woche wieder verschärft worden waren, nahmen die Bewohner das zumeist gelassen hin. Hotel-Direktor Christoph Schimpl vom Hotel Edelweiss Berchtesgaden, sagte zum Bayerischen Rundfunk, er sei das Hin und Her schon gewöhnt und froh, dass er nicht zusperren müsse. Christoph Schimpl betreibt im Landkreis Berchtesgadener Land auch noch drei Restaurants mit Biergarten und Außenbereichen. Seine Mitarbeiter seien geschult und wüssten, was zu tun sei. Viel störender seien die verschärften Regeln für die Gäste.

Landkreis Berchtesgadener Land: Deutschlands längster Lockdown

Am 20. Oktober 2020 hatte im Landkreis Berchtesgadener Land Deutschlands längster Lockdown begonnen. Die Inzidenzzahlen erreichten hier zwischenzeitlich einen Wert weit jenseits der 300. Seitdem war es ein langer Kampf, bis am 29.3.2021 der Inzidenzwert erstmals für längere Zeit unter 100 sank und damit Corona-Schutzmaßnahmen gelockert werden konnten. Im Juni erreichte der Landkreis dann erstmals einen Wert von unter 50.

Strengere Corona-Regeln schon nach drei Tagen

Wenn in drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem bayerischen Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Inzidenz über 50 liegt, gelten am übernächsten Tag strengere Regeln.