Kurioser Anblick: Mann mit Nandu in Münchner U-Bahn

Dass in der Weihnachtszeit viel in der Münchner Innenstadt los ist, weiß so ziemlich jeder. Aber dass man dort einen riesigen Vogel beim Spazierengehen beobachten kann, haben wohl die wenigsten erwartet. Am Dienstag sichteten mehrere Passanten einen Mann in Begleitung eines Nandus in München.

Ein Video, in dem Mann und Vogel sogar in der U-Bahn-Station Fraunhoferstraße stehen und versuchen, in die U-Bahn zu steigen, ging auf TikTok viral. In dem acht-sekündigen Video will der Mann den Nandu in die U-Bahn schieben, Passanten scheinen von dem Vorgang irritiert. Mehr als 10.000 Likes hat das Video mittlerweile, etliche Nutzer und Nutzerinnen haben es kommentiert.

München als Schauplatz des kuriosen Spaziergangs

Erstaunlich ist: Die meisten TikTok-User scheint es nicht sonderlich zu wundern, dass das Video in München entstanden ist: "Sowas gibt auch ehrlich nur in München", schreibt ein Nutzer, "München ist anders", kommentiert eine weitere Person.

Mann und Nandu bereisen öfter Städte in Europa

Wie mehrere Medien berichten, ist das Tier nicht zum ersten Mal in München: Es gehört dem Slowenen Janez Cetin. Mit seinem Nandu bereist er öfter Städte in Europa. In München wurde das Duo zuletzt im August gesichtet, aber die beiden bereisten auch schon die kroatische Hauptstadt Zagreb miteinander. Wie der Münchner Merkur berichtet, soll der Nandu durch Schnabel-Picken auf einer Europa-Karte seinem Besitzer zeigen können, wo die Reise als nächstes hingehen soll.