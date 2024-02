Kontroversen um Cannabis-Anbau-Club in Aschheim

Seit Monaten wird über das geplante Cannabis-Konzept kontrovers diskutiert – auch in Aschheim im Landkreis München. Denn dort gibt es bereits recht konkrete Pläne für einen Anbau-Club. Er soll im Gewerbegebiet eingerichtet werden, neben einem gerade erst eröffneten neuen Laden für Hanfprodukte.

Misstrauische Zaungäste beäugen Cannabis-Laden

Die Pläne werden nicht von allen freudig aufgenommen. Zwei ältere Leute, die an dem Geschäft vorbeigehen, halten vorsichtshalber Abstand. Nur vom Gehsteig aus werfen sie misstrauische Blicke auf den neuen Laden in ihrer Nachbarschaft. "Das ist kein Bioladen", ist die Seniorin überzeugt: "In Wirklichkeit geht es nur um dieses Cannabis." Auch ihr Begleiter sorgt sich, welche Kunden das womöglich anziehen könnte: "Das hat man nicht im Griff."

Sorge macht ihnen nicht wirklich der Laden, in dem es Kleidung, Kosmetika und Lebensmittel gibt. Aber Wenzel Cerveny, Inhaber diverser Hanfläden und engagierter Verfechter der Cannabis-Legalisierung, will in Räumen gleich daneben auch einen Anbau-Club einrichten - sobald das entsprechende Gesetz im Bundestag durch ist und der Zeitplan steht. Innerhalb von zwei Wochen könne man startklar sein, sagt er. Die Chancen stünden gut, dass der Club in Aschheim der erste bundesweit wäre.

Monatlich 50 Gramm für jedes Mitglied

Bereits 90 Tage später wäre die erste Ernte möglich, und dann sollen in Aschheimer Gewerbegebiet jeden Monat bis zu 25 Kilo Cannabis-Blüten geerntet werden. Die Räume dafür würden in einer ehemaligen Metzgerei eingerichtet – getrennt vom Hanfladen und mit eigenem Eingang, wie versichert wird. 50 Gramm soll jedes der maximal 500 Mitglieder bekommen. Der Mitgliedsbeitrag liegt bei 150 Euro. 270 Interessenten haben sich schon registrieren lassen. Laut Cerveny sind darunter zahlreiche Kranke, die das Cannabis aus medizinischen Gründen brauchen.

Sorge um Kinder und Jugendliche

Viele Bürger und Gemeinderäte wie Sabine Freser-Specht (Freien Wähler) machen sich trotzdem Sorgen. Letztere hat vor allem die Befürchtung, dass Kinder und Jugendliche künftig noch leichter an Cannabis kommen können. Der Aschheimer Gemeinderat hat die Rathaus-Verwaltung inzwischen prüfen lassen, wie man den Anbau-Club doch noch verhindern könnte. Eine Überlegung: Der Club muss nach dem Gesetzentwurf mindestens 200 Meter von Spielplätzen entfernt sein – ist er auch, aber nicht mehr lange. Denn auf der anderen Straßenseite, vor dem Rathaus, wird gerade ein neuer Spielplatz angelegt.

Die Frage an Rathaus-Geschäftsleiter Christian Schürer liegt auf der Hand: Wäre der Spielplatz auch gebaut worden, wenn es die Pläne für den Cannabis-Club nicht gegeben hätte? Er wäre "vielleicht langsamer" gekommen "oder auch gar nicht", sagt Schürer vorsichtig: "Das weiß man nicht." Nächste Woche werde das etwa 40 Quadratmeter große Areal jedenfalls eingezäunt, und es würden Spielgeräte aufgestellt, vor allem für Kinder, deren Eltern im Rathaus etwas erledigen.

"Spannend wie Champions-League-Finale"

Der Aschheimer Anbau-Club werde letztlich nicht zu stoppen sein, ist dagegen Vorsitzender Wenzel Cerveny überzeugt – vorausgesetzt der Bundestag stimmt der teilweisen Cannabis-Legalisierung heute zu: "Es wird spannend – wie ein Champions-League-Finale."