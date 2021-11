14.11.2021, 10:47 Uhr

Jugendlicher mit "Waffe" sorgt in Dingolfing für Aufregung

Ein Jugendlicher mit einer Waffe hat am Samstagabend in Dingolfing Passanten erschreckt. Der 17 Jährige lief auf einem Parkplatz vor Gaststätten und einer Diskothek mit einer "Softair-Waffe" herum. Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen an.