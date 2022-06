Jugendliche steckt in Kleinkinder-Schaukel fest: Feuerwehr hilft

In Augsburg hat sich eine Jugendliche in eine Kleinkinder-Schaukel gesetzt. Heraus kam sie allerdings nicht mehr. Sie steckte fest. Auch mit Hilfe von anderen Jugendlichen konnte sie sich nicht befreien. Am Ende musste die Feuerwehr zur Säge greifen.