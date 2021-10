Jugendherbergen: Keine Schließungen wegen Corona

Nachfrage steigt wieder

Seit Pfingsten wird wieder gebucht. Vor allem Familien machen Urlaub in der Jugendherberge. Urlaub in Bayern sei ein starkes Argument gewesen, erzählt Wiesböck. Jetzt läuft auch das Geschäft mit den Schulklassen wieder. Der Herbergsleiter verweist dabei auch auf Alleinstellungsmerkmale, die sein Haus zu bieten hat. Die Nähe zu München hilft, die umfangreichen Sportangebote locken auch Vereine, es wird frisch gekocht und die Jugendherberge Mühldorf ist grundschulzertifiziert, bietet also Programme passend zum Grundschullehrplan.

Landesverband Bayern: Kritik am Kultusministerium

Den positiven Trend bestätigt auch Winfried Nesensohn, der Vorstand des Landesverbands Bayern des Deutschen Jugendherbergswerks. Corona-bedingt musste keines der Häuser geschlossen werden. Vor allem die Buchungslage für 2022 sehe schon sehr gut aus, sagt er im BR24-Gespräch. Ganz zufrieden ist er allerdings nicht. Das Kultusministerium habe Klassenfahrten zwar nicht verboten, aber auch nicht unterstützt.

Probleme: Kein Personal und kein Geld

Auch der Blick in die Zukunft ist nicht ganz ungetrübt. Zwar ist die Not der Jugendherbergen durch Corona laut Nesensohn nach großem Engagement und politischem Kampf wahrgenommen worden, allerdings decken die staatlichen Hilfen nur die Fixkosten. "Geld für Investitionen ist in den nächsten Jahren keins da", klagt der Vorstand des Landesverbands Bayern. So muss zum Beispiel die dringend nötige Sanierung des großen Hauses in Berchtesgaden warten. Außerdem hat die Corona-Krise den Personalmangel wie in anderen Berherbungsbetrieben noch verschärft.