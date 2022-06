Ingolstadt: Männergesundheit wird Thema in Workshops und Kursen

Männer in Ingolstadt leben 4,6 Jahre kürzer als Frauen – zumindest, wenn man die mittlere Lebenserwartung ab der Geburt betrachtet, so die Stadt. Trotzdem schätzen Männer ihren Gesundheitszuständig häufig deutlich besser ein, als er tatsächlich ist. Die Stadt Ingolstadt will deshalb das Thema Männergesundheit mehr in den Fokus rücken. Im Vordergrund sollen rechtzeitige Vorsorge und die psychische Gesundheit stehen.

Gesundheitsrisiken Stress und Trennung

Heute Abend beispielsweise bei einem Vortrag zum Thema Stressbewältigung in der Leistungsgesellschaft – "Wege aus dem Hamsterrad." Aber auch die Themen Verhütung und Trennung stehen diese Woche auf dem Programm - in Online-Workshops. Anfang Juli ist ein Kochkurs für Männer geplant. Anmelden muss man sich für alle Programmpunkte vorab per Mail bei der Gleichstellungsstelle der Stadt.