Hund stirbt durch Stromschlag - defekte Laterne als Ursache?

Es war ein Spaziergang mit tragischem Ausgang: In Schwarzenbach an der Saale waren am Sonntagabend zwei Spaziergänger mit der siebenjährigen Hündin Akita unterwegs, als das Tier plötzlich durch eine Stromschlag starb. Der Hund war auf dem nassen Boden in der Nähe einer historischen Straßenlaterne gelaufen. Laut Polizei wollte Frau dem Tier noch zur Hilfe eilen und kam dabei auch mit Strom in Berührung. Sie verletzte sich und musste ärztlich behandelt werden. Der Hund starb noch vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Defekte Laterne als Ursache?

Die Stadt Schwarzenbach an der Saale ließ sofort nach dem Vorfall alle Straßenlaternen desselben Typs abschalten und beauftragte eine Firma mit der Überprüfung der rund 150 historischen Straßenlaternen in der Altstadt. Erst wenn sicher sei, dass keine Gefahr für Leib und Leben bestehe, sollen diese wieder ans Netz gehen. Die beauftragte Firma hatte vor rund zwei Jahren die historischen Laternen auf LED umgerüstet. Wie es zu dem Stromschlag kommen konnte, sei aber noch völlig offen, sagte der zweite Bürgermeister von Schwarzenbach, Michael Haas (SPD). Er sprach von einem tragischen Vorfall und erklärte, dass es ihm für den Hundebesitzer im Namen der gesamten Stadt sehr leidtue.

Auch andere Hundehalter betroffen

Inzwischen haben sich auch andere Hundehalter gemeldet, deren Hunde offenbar auch Stromstöße in der Nähe der selben Laterne erlitten hatten. Sie hatten sich bisher haben keinen Reim darauf machen können, wieso ihre Hunde dort vor Schmerzen plötzlich aufjaulten. Zudem hat sich bei der Polizei eine Zeugin gemeldet, die dem Hund zur Hilfe kommen wollte. Wie die Polizeisprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken, Nadine Ruf, erklärt, kam sie dabei ebenfalls mit Strom in Berührung und verletzte sich. Die Frau habe sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Laut Ruf wird der Fall nun der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt.