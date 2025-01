Warnung vor Überschwemmungen im nördlichen Bayern

Niederschläge haben in Kombination mit der Schneeschmelze dafür gesorgt, dass die Wasserstände in Bayerns Flüssen und Bächen angestiegen sind. Zu spüren ist das bereits in mehreren Regionen in Franken. Dort ist an einzelnen Flüssen das Wasser über die Ufer getreten. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) hat eine Warnung [externer Link] vor Ausuferungen und Überschwemmungen herausgegeben.

Die Warnung gilt für folgende Orte und Kreise:

Stadt und Landkreis Ansbach

Landkreis Bad Kissingen

Stadt und Landkreis Bamberg

Stadt Erlangen, Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Forchheim

Landkreis Kulmbach

Landkreis Haßberge

Landkreis Lichtenfels

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Leichte Überschwemmungen in Unter-, Mittel- und Oberfranken

Betroffen sind die Fränkische Saale, der Main-Nebenfluss Baunach und der Main bei Mainleus im Landkreis Kulmbach, wie der HND mitteilte. Außerdem seien kleine Ausuferungen am Oberlauf von Altmühl und Sulzach im westlichen Mittelfranken gemessen worden. An der Aisch in Mittelfranken sei im Unterlauf knapp die Meldestufe zwei überschritten worden – das bedeutet, dass Wiesen oder Felder überflutet sein können und leichte Verkehrsbehinderung möglich sind.

Am Pegel Bad Kissingen Golfplatz/Fränkische Saale ist die Meldestufe 1 überschritten. Der Scheitel wird in den nächsten Stunden erwartet. Main, Wern und Sinn sind laut HND nicht betroffen.

DWD rechnet mit neuen Niederschlägen am Donnerstag

Am Donnerstag soll die Lage neu bewertet werden. Dann ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf mit Regen zu rechnen. Am Abend soll es vermehrt auch Schnee geben.

Mit Informationen von dpa