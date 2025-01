Neues Gürteltier im Hofer Zoo für Arterhaltungsprogramm

Der Hofer Zoo hat Zuwachs bekommen: Mit einem jungen Weißborstengürteltier beteiligt sich der einzige oberfränkische Zoo am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für diese gefährdete Tierart, erklärt Zooleiter David Pruß. Das sechs Monate alte Männchen mit dem Namen "Loompa" soll mit dem Hofer Weibchen "Thalita" für Nachwuchs sorgen. Der bisherige Hofer Gürteltier-Partner ist 2023 an Altersschwäche verstorben.

Gürteltier bleibt bis Ende Januar noch in Quarantäne

Noch können die Zoobesucher "Loompa" nur auf einem Foto bestaunen. Bis Ende Januar muss das aus einem französischen Zoo stammende Gürteltier-Männchen in Quarantäne bleiben, um keine Keime oder Parasiten im Hofer Zoo zu verbreiten. "Wir werden in den nächsten Wochen seinen Kot zum Beispiel sehr genau untersuchen", so Zooleiter Pruß.

Der Hofer Zoo beteiligt sich mit den Weißborstengürteltieren – das übrigens das einzige Paar seiner Art in einem Zoo in Bayern ist – an einer Studie, um mehr über den Sexualzyklus und die Paarung herauszufinden. "Hier ist noch sehr wenig darüber bekannt. So kann aus Hof ein Beitrag geleistet werden, diese Tiere und ihre Lebensweise besser zu verstehen." Der Hofer Zoo beteiligt sich auch noch an weiteren europäischen Arterhaltungsprogrammen – zum Beispiel mit den Kronenkranichen oder den Katta-Halbaffen.