Hoffen auf Rettung: Stammzellen-Typisierungsaktion in Deggendorf

Eine Stammzellenspende ist ihre einzige Chance zu überleben: Die 60 Jahre alte ehemalige Krankenschwester Brigitte aus Deggendorf ist schwer an drei verschiedenen Formen von Leukämie erkrankt. Bisher konnte für die zweifache Mutter und dreifache Oma kein geeigneter Stammzellenspender gefunden werden.

Typisierungsaktion organisiert

Deswegen haben jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deggendorfer Landratsamtes zusammen mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) eine Typisierungsaktion organisiert. Am Sonntag sind möglichst viele Personen dazu aufgerufen, in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr im Deggendorfer Landratsamt eine Speichelprobe abzugeben und sich typisieren zu lassen. Die Schirmherrschaft trägt der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU). Er ruft zum Mitmachen auf: "Bitte nehmen Sie an der Typisierungsaktion teil! – Sie können damit Leben retten! Helfen Sie mit! Jeder von uns kann schon morgen selbst Hilfe benötigen."

Hoffnung auf einen Stammzellspender

Die Typisierungsaktion dient nicht nur der Suche nach einem sogenannten "genetischen Zwilling" von Brigitte. Sie kommt Leukämie-Patienten weltweit zu Gute, die auf einen Stammzellenspender hoffen, da die Ergebnisse in einer globalen Datenbank gespeichert werden. Für die Typisierungsaktion am Sonntag im Deggendorfer Landratsamt gilt ein umfangreiches Hygienekonzept, unter anderem mit der 3G-Regel.