Historische Siege: Rosenaustadion in Augsburg wird 70

Am 16. September 1951 war es so weit: Das Rosenausstadion wurde eröffnet. Seither haben Sportfans so manchen Sieg im Stadion gefeiert. Einige der Siege sind in die Geschichte eingegangen. Mittlerweile steht das Stadion unter Denkmalschutz.

