Hirnschäden bei Neugeborenen: Wie Frühförderung hilft

Drei Therapieeinheiten pro Tag

Etwa sieben Wochen nach der Geburt hatte Professor Wellmann der Familie einen stationären Aufenthalt in einer Fachklinik vermittelt. Hier erhielt Paul drei Wochen lang montags bis freitags täglich drei Therapieeinheiten. "Es ist wirklich ein Bauchgefühl, zu wissen, wo setzt man weiter an, was tut uns als Familie gut, was tut Paul gut. Bis sich das alles mal eingespielt hat, bis sich so ein Alltag gefunden hat, das war schon viel", sagt Ina Biedermann. Und trotzdem sei es die richtige Entscheidung gewesen.

Paul macht Fortschritte

Dass es tatsächlich eine richtige Entscheidung war, zeigen die Bewertungen der Ärzte. Paul habe Fortschritte gemacht, sagt Dr. Geis, Oberarzt in der Kinderneurologie. "Er ist aktiver geworden, er bewegt sich mehr. Er greift nach den Spielsachen, die man ihm hinhält, nimmt dazu auch die linke, schwächere Hand. Ich merke auch, dass ich besser mit ihm in Kontakt komme, dass er mehr wahrnimmt aus seiner Umgebung."

Geistige Entwicklung nicht abzuschätzen

Trotzdem dürften linksseitig Probleme bleiben. Paul habe aber gute Chancen, laufen zu lernen, meint der Mediziner. "Bedeckt halten möchte ich mich, was die Prognose von geistiger Entwicklung und sprachlicher Entwicklung angeht. Da lässt sich einfach keine zuverlässige Abschätzung für mich jetzt machen."

Familie Biedermann-Schmid freut sich über jeden einzelnen Entwicklungsschritt, den ihr kleiner Paul macht. Die nächste Reha-Maßnahme in einer Spezialklinik ist schon geplant.