Wiesn-Gelände öffnet fürs Oktoberfest: Oans, zwoa, drei, run!

Die ersten Besucherinnen und Besucher der Wiesn 2024 standen seit den frühen Morgenstunden an den Eingängen zur Theresienwiese in einer hunderte Meter langen Schlange. BR-Reporterin Alisa Schröter berichtete, die Wartenden seien bereits dort kontrolliert worden. Denn die spannende Frage des Morgens lautete: Wird es den traditionellen "Run" auf die Festzelte geben oder bremsen die strengeren Einlasskontrollen den Galopp der Wiesn-Fans aus?

Wer einen Platz im Zelt will, musste früh aufstehen

In der Schlange standen überwiegend junge Menschen, die meisten von ihnen in Tracht. Seit sechs Uhr, manche sogar schon seit vier Uhr in der Früh stünden sie hier, berichteten sie der Reporterin. "Wir wollen die Tradition erhalten, sich den besten Tisch zu erkämpfen", erzählte eine junge Münchnerin. "Jeden ersten Samstag wird gerannt. Ich bin 22 und mache das, seit ich 16 bin."

"Run" auf die Festzelte trotz strenger Einlasskontrollen

Wenige Sekunden, nachdem die nahe gelegene Kirchturmuhr neun Uhr geschlagen hatte, war am Haupteingang auf die Theresienwiese Jubelgeschrei zu hören, dann ein Brausen - und kurz danach kamen die ersten Wiesn-Besucher um die Ecke gerannt. In voller Geschwindigkeit, mit wehenden Dirndl-Röcken und wackelnden Lederhosenträgern steuerten sie auf die Festzelte zu. Damit war klar: Strenge Einlasskontrollen und traditioneller "Run" auf die Wiesn - das geht zusammen.

Um 12 Uhr wird angezapft

Kurze Zeit später musste sich BR-Reporter Moritz Steinbacher im Schottenhamel-Festzelt mit einem Sprung vor den herein rasenden Besucherinnen und Besuchern in Sicherheit bringen, die auf die noch freien Bierbänke hechteten. Das Schottenhamel-Zelt ist am ersten Samstag besonders beliebt, denn dort zapft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) um 12 Uhr das erste Fass an. Sobald zwölf Böllerschüsse ertönen, wissen auch die Besucher in den anderen Festzelten: Der Anstich war erfolgreich, die Wiesn ist eröffnet, das Bier darf fließen. Bis dahin müssen sich die Frühaufsteher weiter gedulden. "Macht nichts, wir haben Kartenspiele dabei", erzählte ein Besucher dem Reporter.