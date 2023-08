Geriatrie Bruckmühl: Mängel weitgehend beseitigt

Die Fachklinik Bruckmühl stand wegen mutmaßlicher Pflegemängel im Fokus der Behörden. Nun will die Geriatrische Fachklinik Bruckmühl im Landkreis Rosenheim ab Montag einen freiwilligen Aufnahmestopp für etwa sechs Wochen durchführen, um die Sanierungsarbeiten nach einem Wasserschaden intensivieren zu können, teilte das Gesundheitsamt auf Nachfrage mit.

Kontrolle: Mängel größtenteils behoben

Die Klinik ist am Freitagvormittag erneut von den Behörden kontrolliert worden. Das Ergebnis: Die festgestellten Mängel sind weitgehend abgestellt. Wie das Landratsamt Rosenheim mitteilt, wurden die Anforderungen umgesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachklinik hätten in den vergangenen Wochen in einem großen Kraftakt Strukturen, Prozesse und Ausstattung deutlich verbessert. Die Verantwortlichen in der Klinik hätten zudem angekündigt, ein neues Reha-Konzept zu erarbeiten und eine neue Führungsmannschaft zu etablieren.

Basishygiene, Dokumentation und Versorgung beanstandet

Bei unangekündigten Begehungen am 4. und 8. August waren laut Landratsamt Mängel in den Bereichen Basishygiene, Patientendokumentation und Patientenversorgung festgestellt worden, die nun weitgehend abgestellt seien. An der Begehung heute waren u.a. Vertreter des Gesundheitsamtes Rosenheim, des Medizinischen Dienstes, des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie der Regierung von Oberbayern mit dabei. Zuvor hatten die Behörden einen Aufnahmestopp für das Haus verhängt, der bis einschließlich heute galt.

Anzeigen: Kripo Rosenheim hat Ermittlungen aufgenommen

Die Kripo Rosenheim ermittelt, nachdem Anzeigen von Angehörigen eingegangen waren, weil sie Patienten nicht gut versorgt sahen. Es handelt sich um Anzeigen im mittleren einstelligen Bereich, so der Polizeipressesprecher. Anzeigen dieser Art gebe es aber immer wieder mal auch aus anderen Kliniken oder ähnlichen Einrichtungen.