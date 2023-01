Geflügelpest: Rund 70.000 Enten müssen getötet werden

Weil in einem Geflügelbestand im Landkreis Schwandorf ein Fall der Geflügelpest festgestellt wurde, müssen bis zu 70.000 Enten getötet werden. Das hat die bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) mitgeteilt. Sie ist für die bayernweite Überwachung großer Lebensmittel- und Tierhaltungsbetriebe zuständig.

Zum Artikel: Vogelgrippe: Stallpflicht in Niederbayern aufgehoben

Keulung der Enten könnte bereits am Mittwoch beginnen

Die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet am Mittwoch, dass es sich bei dem betroffenen Geflügelhof um einen Betrieb in der Marktgemeinde Bruck handelt. Demnach könnte die sogenannte Keulung bereits am Mittwoch beginnen.

Schon 2021 wurde Geflügel im Landkreis Schwandorf gekeult

Bereits vor zwei Jahren (März 2021) hatte es eine ähnliche Aktion im Landkreis Schwandorf gegeben. Damals mussten wegen des Ausbruchs der Geflügelpest in einem Betrieb in Nittenau 50.000 Hühner getötet werden. Die Polizei sperrte damals das Gebiet ab. Die Hühner wurden gekeult, indem Container mit Kohlendioxid geflutet wurden.

Die Tierkadaver wurden danach vom Zweckverband Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling (Lkr. Deggendorf) unter Vorsichtsmaßnahmen entsorgt. Ob der Ablauf im aktuellen Fall genauso sein wird, ist aber noch unbekannt.