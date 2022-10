Geflügelpest: Wie groß ist die Gefahr für Bayerns Betriebe?

Die Geflügelpest, fachsprachlich "hochpathogene aviäre Influenza" (HPAI), umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, trat früher zwischen Oktober und April auf. Diese bisher gültige "Saisonalität" gibt es bei dieser Tierseuche jedoch nicht mehr. So wurden nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit in Greifswald, seit Januar dieses Jahres über 900 infizierte Wildvögel und mehr als 30 HPAI-Ausbrüche bei Geflügel und gehaltenen Vögeln gemeldet. Erst Mitte Oktober gab es Fälle auf zwei Betrieben in Nordrhein-Westfalen, in Rietberg-Varensell im Landkreis Gütersloh und in Münster-Albachten. Und auch in Bayern gab es in diesem Jahr bereits mehrere Fälle von Vogelgrippe, so in einem Gehege in Landshut, bei einem Schwan im Kreis Landshut und bei einem Greifvogel im Landkreis Freyung-Grafenau.

"Schwerste Vogelgrippe-Epidemie Europas"

Von der "schwersten Vogelgrippe-Epidemie Europas" sprach kürzlich die EU-Gesundheitsbehörde ECDC. Erstmals kam es auch den Sommer über zu massiven Ausbrüchen, sagt Professor Timm Harder, Leiter des Nationalen Referenzlabors für aviäre Influenza am Friedrich-Loeffler-Institut. So sei es in Norditalien bei Putenhaltungen zu massiven Ausbrüchen gekommen. In Frankreich habe es vor allem die Entenhaltung getroffen. Ungewöhnlich, so Harder, sei, dass diesmal auch Spanien und Portugal von der Seuche betroffen seien. Außerdem habe es auch zahlreiche Ausbrüche in Großbritannien gegeben, quer durch alle Geflügelsparten. Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde sind dabei in ganz Europa während der Vogelgrippesaison 2021/2022 48 Millionen Tiere gekeult worden.

Wieso fällt die Epidemie so drastisch aus?

Warum die Geflügelpest-Epidemie in diesem Jahr so drastisch ausfällt, ist laut Friedrich-Loeffler-Institut ungeklärt. "Es werden viele Erklärungsversuche angebracht", sagt Timm Harder. "Das fängt beim Klimawandel und verändertem Wildvogelverhalten an". Auch die schiere Menge des zirkulierenden Virus werde genannt. Vermutet werden könne auch, dass die Viren, die sich über den Sommer ausgebreitet hätten, eine höhere Fitness besäßen. Aber, so Harder: "Für keine dieser Vermutungen gibt es wirklich hieb- und stichfeste Beweise."