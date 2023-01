Gedenkstätte erinnert an vom NS-Regime getötete Behinderte

Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ist in Ursberg im Landkreis Günzburg ein Mahnmal eingeweiht worden. Im Klostergarten des Dominikus-Ringeisen-Werks wird nun an Menschen mit Behinderung erinnert, die im Zuge des Euthanasieprogramms des NS-Regimes ermordet wurden.

Franziskanerinnen wollten Schützlinge retten

Die Franziskanerinnen der St. Josefs-Kongregation hatten in den Jahren von 1940 bis 1945 versucht, dies zu verhindern. Sie hatten beim damaligen Innenministerium mehrfach gebeten, ihre Schützlinge zu retten. Die Anstaltsärztin schrieb einen Brief, in dem sie die Leistungen der Betreuten für die Gesellschaft schilderte. Sie weigerte sich auch, geforderte Meldebögen auszufüllen.

Behinderte Menschen kamen in "Tötungsanstalt"

Dennoch wurden 519 Menschen abtransportiert, 379 von ihnen wurden in Lagern wie der Tötungsanstalt Schloss Hartheim umgebracht. Das Mahnmal im öffentlichen Teil des Klostergartens wurde so konzipiert, dass sich auch Bürger heutzutage mit dem Schicksal der Menschen von damals identifizieren können. 14 von ihnen werden mit Bild und einer kurzen Lebensgeschichte vorgestellt.

Aus Zahlen werden Menschen