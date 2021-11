13.11.2021, 09:13 Uhr

Fußgänger wird von Auto erfasst und tödlich verletzt

In Burglengenfeld ist am Freitagabend ein Mann von einem Auto erfasst worden. Der 50-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Er war laut Polizei offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen.