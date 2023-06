Fronleichnam am Staffelsee: Farbenfrohe Prozession über den See

Lange Tradition der Seeprozession am Staffelsee

Die Staffelsee-Prozession mit Booten gibt es seit 1935. Mit einigen Ausnahmen – zum Beispiel während des zweiten Weltkriegs, bei drohendem Gewitter oder wegen Corona – fand sie immer am Fronleichnamstag statt. Im Kirchenkalender kommt Fronleichnam neun Wochen nach dem Gründonnerstag und lädt die Gläubigen ein, die Symbolik des Abendmahls mit einem farbenfrohen Fest aus den Kirchen hinaus auf die Straßen der Gemeinden – und hier am Staffelsee auch auf die Inseln zu tragen. Dabei werden Gebete gesprochen und Kirchenlieder gesungen.

Auf der Insel Wörth stand seit dem neunten Jahrhundert vermutlich ein Filialkloster des Klosters Benediktbeuern. Das älteste Gedicht in deutscher Sprache – das Wessobrunner Gebet – soll dort entstanden sein.

In Oberbayern wurde die Fronleichnamsprozession erstmals 1286 in Benediktbeuern begangen. Eine weitere Seeprozession findet am Donnerstag in Utting am Ammersee statt.