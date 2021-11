Frank Elstner sucht Jugendfreund im schwäbischen Hiltenfingen

Der Fernsehmoderator und Showmaster Frank Elstner sucht einen Freund aus Kindheitstagen, mit dem er nach dem Krieg zwei Jahre in dem schwäbischen Ort Hiltenfingen im südlichen Landkreis Augsburg verbracht hat. In der heutigen BR-Fernsehsendung "Ringlstetter" erzählte Elstner, er sei in den Jahren 1949 und 1950 von seinen Eltern bei einer Tante in dem Ort untergebracht worden, während die Eltern als Schauspieler in ganz Deutschland auf der Suche nach Engagements waren.

Frank Elstner sucht seinen Freund schon seit Jahren

Der heute 79 Jahre alte Elstner ging in Hiltenfingen auch zur Schule und lernte dort einen Buben kennen, mit dem er seine Freizeit verbrachte: "Fußballspielen und Kühe hüten". Frank Elstner kennt den Namen des Mannes, den er als "netten Jungen" beschreibt, nicht mehr und weiß nur noch, dass dessen Vater Elektriker war. Elstner war selbst vor zehn Jahren in Hiltenfingen, um nach dem damaligen Freund zu suchen, fand ihn aber nicht. Er rief in der Sendung seinen Weggefährten und andere Freunde von damals auf, sich unter ringelstetter@br.de zu melden.