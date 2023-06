Feuerwehr übt Absturzsicherung auf neuem Strommast

Wie lassen sich Menschen von Dächern, Masten oder aus Gruben retten? Das haben 18 Ehrenamtliche (16 Männer, 2 Frauen) der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Schwandorf am Wochenende an einem neuen Strommast des Ostbayernrings bei Schwarzenfeld geübt.

Realistische Übung steigert Motivation

Da dieser Mast noch nicht an den Strom angeschlossen ist, gab es die seltene Möglichkeit, die Absturzsicherungsübung durchzuführen. Die Ehrenamtlichen kletterten rund 50 Meter hoch. Ziel der spektakulären Übung war vor allem das Sichern und Abseilen in dieser Höhe zu trainieren. Die Ehrenamtlichen hatten bereits zuvor Lehrgänge zur Absturzsicherung absolviert. Doch gerade diese spezielle Übung am neuen Strommast sei besonders motivierend für die Freiwilligen Feuerwehrleute, erklärt Hans-Jürgen Schlosser, Sprecher der Feuerwehren im Lkr. Schwandorf: "Die Ehrenamtlichen werden in allen Bereichen immer weniger und mit solchen Übungen versuchen wir auch unseren Einsatzkräften eine Motivation und einen Schub in die Aktivität zu geben."