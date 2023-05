Der jüngste Kommandant in Bayern kommt aus Hofkirchen

Weiße Schwaden steigen aus einer Werkstatt auf dem Bauhof in Hofkirchen in die Luft. Mit Blaulicht kommen zwei Feuerwehrfahrzeuge auf das Gelände gefahren. Zwei Einsatzkräfte springen aus dem Wagen und rennen in Schutzkleidung Richtung Werkstatt, drei weitere rollen den Schlauch aus und schließen ihn an den Hydranten an. Und mittendrin läuft ein Mann hin und her und verteilt Kommandos: Julian Binder, 22 Jahre, Feuerwehrkommandant.

Früher kann man nicht Kommandant werden

Es ist eine seiner ersten Übungen in seiner Funktion, in die Binder erst frisch von den Kollegen gewählt wurde. Nervosität ist ihm nicht anzumerken. Ein kurzer Griff zum Funkgerät: "Haben Sie den Brandherd schon lokalisiert?" Nach kurzer Zeit meldet sich die Truppe aus dem Inneren der Werkstatt. "Der Brandherd ist lokalisiert und wir sind noch bei der Brandbekämpfung".

Dass Julian Binder erst 22 ist, stört hier niemanden, obwohl viele seiner Kameraden deutlich älter sind und mehr Erfahrung in der Feuerwehr haben als der Kommandant selbst. Volljährigkeit und vier weitere Jahre Erfahrung sind die behördliche Voraussetzung für die Stelle. Früher als Binder schafft es also keiner zum Kommandanten. "Ich bin schon in Kinderschuhen immer mitgenommen worden vom Papa. Deswegen habe ich immer Spaß dabei und werde auch immer Spaß haben."

Eine Notlösung, die keine ist

Sein Vater war es auch, der ihm das Amt übergeben hat. Hans-Peter Binder war zwölf Jahre lang selbst Kommandant, bevor er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl antrat. "Man hat Gruppenführer zusammengerufen und gefragt, wer das Amt übernehmen möchte. Da hat sich keiner wirklich aufgetan." Und so übernahm der Sohn die Aufgabe und bekommt jetzt Unterstützung von all seinen Kameraden. "Das ist nicht selbstverständlich in dem Alter, wo man auch gerne mal noch Feiern geht", sagt der 1. Vorstand René Hödl. "Respekt, dass er die Zeit investiert in ein Ehrenamt." Denn Zeit für Hobbies bleibt Binder wenig, mit dem Fußballspielen hat er der Feuerwehr zu Liebe aufgehört.

Zeit für Ehrenamt nimmt ab

Trotzdem ist das Beispiel Hofkirchen eines, das nachdenklich macht. Denn der Anteil derer, die viel Zeit in ein Ehrenamt stecken wollen, nimmt ab. Laut einer Befragung des Familienministeriums aus dem Jahr 2019 stecken inzwischen nur noch knapp 17 Prozent der Ehrenamtlichen sechs oder mehr Stunden pro Woche in das Engagement. Deutlich weniger als noch zu Beginn des Jahrtausends.

Einen Posten wie den von Julian Binder zu besetzen, macht das nicht einfacher. Er selbst bezeichnet ihn übrigens als "zweiten Full-Time-Job". Einen gemütlichen Fernsehabend, das gäbe es bei ihm nur äußerst selten. Denn mit den Übungen und Einsätzen alleine ist es nicht getan. Ein Kommandant hat daneben zahlreiche Verwaltungsaufgaben, wie Berichte zu schreiben oder sich mit anderen Kommandanten zu besprechen.

Kommandant für mindestens sechs Jahre

Die Übung auf dem Bauhof ist inzwischen beendet. Die letzten Schwaden der Nebelmaschine, die den Einsatz noch realitätsnaher wirken lassen sollte, strömen aus der Werkstatt. Julian Binder ist zufrieden. "Wir waren schnell bei der Anfahrt und jeder wusste, was er zu tun hatte." Auch wenn dadurch wieder knapp drei Stunden für die Feuerwehrarbeit draufgegangen sind, ein gelungener Abend für den Kommandanten. Das Grinsen im Gesicht von Julian Binder verrät das deutlich.