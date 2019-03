Europawahl – wie und wofür wir wählen

96 Abgeordnete schickt Deutschland nach Brüssel. Die Kandidaten legen die Parteien fest. Sie stellen Listen auf, und für eine davon kann sich der Wähler entscheiden. Er macht sein einziges Kreuz also bei einer Partei und muss die Liste – anders als zum Beispiel bei der bayerischen Landtagswahl – so nehmen wie sie ist. Jeder Wähler und jede Wählerin hat nur diese eine Stimme. Es gibt keine Direktwahl einzelner Abgeordneter in Wahlkreisen, wie es bei der Bundestagswahl üblich ist.

Jeder Partei steht es frei, mit einer Bundesliste (so machen es die meisten) oder mit Landeslisten anzutreten. Weil eine große Zahl an Wahlberechtigten relativ wenige Sitze bestimmt, machen Landeslisten in kleineren Ländern wenig Sinn. Würde eine Partei zum Beispiel in Bremen eine solche Liste aufstellen, bräuchte sie mehr als 60 Prozent der Stimmen, um einen Abgeordneten aus der Hansestadt ins Europaparlament zu bringen.