Warum 2024 ein gutes Jahr für die Energiewende in Bayern war

Woher kam der bayerische Strom im Jahr 2024? Die kurze Antwort: Ein Mix aus bayerischer Solarenergie und mehr Wasserkraft, Windkraft aus dem Norden und Importen aus den Nachbarländern. Das berichtet Leonhard Probst vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), der in den letzten Tagen die Strombilanz für Bayern ausgerechnet hat. Die offiziellen Werte zum Strommix legt das bayerische Wirtschaftsministerium stets erst Jahre später nach. Das Fraunhofer-ISE-Institut zieht nun früher Bilanz. Probsts Auswertung liegt BR24 vor.

Erstes Jahr ohne Atomstrom: Sonnenstrom gleicht aus

Ein Grund für das gute Zeugnis in Sachen Energiewende: Bayern produziert viel Sonnenstrom. Damit liegt Bayern laut Probst im Vergleich aller Bundesländer im vorderen Bereich. Insgesamt wurden in Bayern im vergangenen Jahr 60,7 Terawattstunden Strom erzeugt – ähnlich wie im Jahr zuvor. Die zunehmenden Photovoltaik-Anlagen im Freistaat konnten im vergangenen Jahr sogar den fehlenden Strom von AKW Isar 2 ausgleichen. 2024 war das erste Jahr ganz ohne Atomstrom in Bayern. Mit Isar 2 war im April 2023 der letzte bayerische Atommeiler abgeschaltet worden.

Einen großen Teil machte neben Solarstrom aufgrund der hohen Flusspegel auch Wasserkraft aus. Anteilig an der Gesamterzeugung stammten rund 79 Prozent der Stromerzeugung in Bayern aus Erneuerbaren Energien. Dieser hohe Wert hat auch damit zu tun, dass in Deutschland fast alle Kohlekraftwerke außerhalb Bayerns liegen.

Sein Fazit zum Stand der Energiewende in Bayern lautet: Gut, mit Potenzial zur Verbesserung. "Es ist auf alle Fälle realistisch, dass Bayern sich perspektivisch auch wieder selbst versorgen kann", sagt Probst, denn noch muss der Freistaat aus anderen Bundesländern oder Nachbarländern Strom importieren