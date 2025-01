BayernTrend: Der Freistaat tickt anders

Für die Freien Wähler wird's schwer …

Für die Freien Wähler dürfte der Einzug in den Bundestag weiter ein Traum bleiben. Sie tun sich weiterhin schwer bei überregionalen Wahlen. Wenn sie in ihrem Stammland Bayern gerade mal fünf Prozent erreichen, wird es bundesweit kaum klappen, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Mantraartig wiederholt Hubert Aiwanger deshalb, dass die Freien Wähler mit drei Direktmandaten über die Grundmandatsklausel in den Bundestag einziehen würden. Es ist ein dünner Strohhalm, an den sich der Freie-Wähler-Chef klammert.

BSW und Linke – unter ferner liefen

Einen Strohhalm zum Dranklammern hätten BSW und Linkspartei in Bayern wahrscheinlich gerne. Doch beide Parteien sind inzwischen nicht einmal mehr statistisch auszuweisen im BayernTrend. Zu gering ist die Fallzahl derer, die die Partei genannt haben – unter drei Prozent.

Damit zeigt sich auch in Bayern: Der Abwärtstrend für Sahra Wagenknecht setzt sich fort, ihre Partei schwächelt auch im Freistaat. Die Themen, mit denen das BSW punkten wollte, ziehen in Bayern nicht. Stichwort: Ukraine/Russland. Die Frage von Krieg und Frieden, internationale Konflikte, Außenpolitik – nur noch 14 Prozent der Befragten in Bayern sehen darin das wichtigste Thema nach der Bundestagswahl. Ein Minus von sechs Punkten.

Problemagenda – Bayern tickt anders als Deutschland

Überhaupt ist die Themenagenda in diesem BayernTrend überraschend. Im ARD-DeutschlandTrend Anfang Januar hatte das Thema Migration einen riesigen Sprung auf Platz eins der Problemagenda der Menschen gemacht (+14 Punkte) und hatte das bis dahin dominierende Thema Wirtschaft abgelöst. In Bayern gewinnt das Thema Einwanderung/Asyl auch hinzu, bleibt aber hinter dem Thema Wirtschaft, das mit 38 Prozent weiterhin die Problemagenda der Menschen im Freistaat anführt, auf Platz zwei. Bayern tickt eben anders als der Rest der Republik.