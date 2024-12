Strompreise: Einige Konzerne nutzen "Dunkelflaute" aus

Die Lage ist "Ernst". So heißt jedenfalls das aktuelle Hochdruckgebiet, das über Deutschland für herbstlichen Hochnebel sorgte und für wenig Wind, sodass die erneuerbaren Energien nicht ihren gewohnten Betrag zum Strom-Mix leisten.

In einer Dunkelflaute wie zurzeit steigt der Strompreis zwar üblicherweise, aber er muss nicht gleich explodieren. Das aber ist diese Woche am Mittwoch und Donnerstag geschehen, als an der Energiebörse Preise von 1.000 Euro pro Megawattstunde aufgerufen wurden für die kurzfristige Lieferung. Das war etwa zehnmal so viel wie eine Woche zuvor. Es spricht einiges dafür, dass deutsche Stromerzeuger die Absprachen mit Bundesnetzagentur unterlaufen haben.

Kurzfristiger Lieferstreik der Gaskraftwerke und weniger Kohlestrom

Wenn nicht genügend Strom aus Windrädern oder Photovoltaik-Anlagen in die Netze gelangt, wird der fehlende Strom normalerweise durch den aus Kohle-, Gas- oder Atomkraftwerken ersetzt. Gerade im Winter, wenn die meiste Energie gebraucht wird, benötigt man dann viel Erdgas zum Heizen – und eben auch zur Stromerzeugung. Das ist ohnehin schon teuer. Aber in dieser Woche war aus unerklärlichen Gründen auch noch die Stromproduktion aus Kohle- und Gaskraftwerken in Deutschland unzureichend. Das führte an der Energiebörse zu einer Preisexplosion.

Dunkelflaute an sich war nicht das größte Stromproblem

Die nicht ungewöhnliche Wetterlage kann in Deutschland zum Beispiel mit erhöhten Importen von Strom aus französischen Atomkraftwerken ausgeglichen werden. Die bedienen beständig und unabhängig vom Wetter eine kontinuierliche Grundlast an Strom, wie das bis 2023 auch die deutschen AKW getan haben. Darüber hinaus sind die Betreiber von deutschen Kohlekraftwerken verpflichtet, eine stetige Versorgung zu garantieren, die mit zugeschalteten Gaskraftwerken ergänzt werden soll.