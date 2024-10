Eltern-Streit um Kinderwagenplatz in Bus – mehrere Verletzte

Am Würzburger Busbahnhof ist ein kurioser Streit zwischen zwei Männern und einer Frau eskaliert: Alle drei wollten am Montagnachmittag mit ihren Kinderwagen in einem Linienbus mitfahren. Die Abstellfläche für Kinderwagen oder auch Fahrräder und Gepäck ist in den Bussen jedoch begrenzt. Daraufhin sind die drei aneinandergeraten.

Streit zwischen Eltern endet in Körperverletzung

Wie die Polizei berichtet, war ein 28-jähriger Mann bereits mit seinem Kinderwagen im Bus. Eine 21-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann wollten am Busbahnhof, ebenfalls mit jeweils einem Kinderwagen, zusteigen.

Es kam zum Streit, so die Polizei. Dann ist die Auseinandersetzung jedoch so sehr eskaliert, dass die Beteiligten handgreiflich wurden und sich gegenseitig schubsten. Alle drei wurden leicht im Gesicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war laut Polizei aber nicht nötig.

Die Polizei Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen "wechselseitiger Körperverletzung".