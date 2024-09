Schuss auf Linienbus in Unterföhring: Suche nach Täter und Waffe

In Unterföhring bei München ist allen Anschein nach auf einen Linienbus geschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Fahrgast am Mittwoch kurz vor 19 Uhr an der Haltestelle Feringastraße einen Knall. Anschließend stellte er fest, dass eine Seitenscheibe gesprungen war. Busfahrer und Polizei entdeckten kurz darauf ein Einschussloch.

Passagiere kommen mit dem Schrecken davon

Glücklicherweise habe niemand an dem Platz gesessen, sagte ein Polizeisprecher. Alle 20 Passagiere blieben unverletzt. Der Bus wurde sichergestellt; das Landeskriminalamt untersucht ihn. Ein Projektil sowie Bleirückstände wurden den Angaben zufolge nicht gefunden.

Genaue Art der Tatwaffe unbekannt

Die Ermittler gehen davon aus, dass mit einer Luftdruckwaffe oder einer Zwille, also einer Art Gummischleuder, geschossen wurde. Weil offenbar keine scharfe Waffe verwendet wurde, wird laut Polizei nicht wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, sondern wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mit Informationen von dpa.