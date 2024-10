Tötungsdelikt Alter Botanischer Garten: Tatverdächtiger gefasst

Keine Woche nach einem tödlichen Angriff auf einen Mann in der Münchner Innenstadt ist der Hauptverdächtige gefasst. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft will sie um 11.30 Uhr in München über Einzelheiten berichten.

Körperverletzung mit Todesfolge

Bei dem Angriff im Alten Botanischen Garten starb ein 57-jähriger Münchner, die Polizei konnte den seitdem gesuchten 30-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Nach Informationen der "Bild" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) wurde der Mann in Düsseldorf gefasst. Nach Angaben eines Sprechers werde gegen den Mann nicht mehr wegen Totschlags, sondern wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Mann starb nach Tritten gegen den Kopf

Die Obduktion des getöteten 57-Jährigen ergab, dass dieser mit Tritten unter anderem gegen den Kopf verletzt worden war. Videoaufnahmen hätten Hinweise auf einen gewaltsamen Streit am 25. September gegeben, so die Ermittler. Kurze Zeit danach war der Mann schwer verletzt am Neptunbrunnen gefunden worden. Er starb im Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Der Verdächtige und das Opfer sollen sich gekannt haben.

Zunächst hatte die Polizei nach einer größeren Gruppe von Verdächtigen gesucht, später wurden zwei Männer festgenommen. Einer der beiden sei nur als Zeuge befragt worden, teilte die Polizei vergangene Woche mit. Der andere sei wegen Körperverletzung angezeigt und wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Wohnungsdurchsuchungen nach dem Verbrechen

Die Ermittler hatten nach der Tat drei Wohnungen in München durchsucht, in denen der 30-Jährige vermutet wurde. Dabei sei Kleidung gefunden worden, die der Mann "höchstwahrscheinlich" bei der Tat getragen habe, hieß es.

Der Alte Botanische Garten gilt schon lange als Kriminalitäts-Hotspot in der bayerischen Landeshauptstadt, eine eigene Task-Force der Stadt befasste sich mit der Sicherheit in dem Teil des Parks, der als Drogen-Umschlagplatz gilt.

Mit Informationen von dpa