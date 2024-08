Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Streit unter Reisenden mit fliegenden Bierflaschen – Zug stoppt

Streit unter Reisenden mit fliegenden Bierflaschen – Zug stoppt

In einem Regionalzug zwischen München und Nürnberg sind mehrere Reisende heftig aneinandergeraten. Auch Bierflaschen flogen. Der Zug hielt schließlich am S-Bahnhof Petershausen an. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.